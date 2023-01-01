Биография

Андрей Сергеевич Родимов – российский актер. Родился в Санкт-Петербурге 13 апреля 1980 г. Окончив школу, будущий актер Андрей Родимов поступил в питерскую академию театрального искусства. Выпустившись в 2003 г., стал членом труппы Театра комедии им. Н. П. Акимова, проработав на его сцене до 2010 г. На киноэкран он попал еще до того, как поступил учиться в академию, – в 1991 г., снявшись в роли Шурика в фильме Аллы Суриковой «Чокнутые». Практически сразу получил приглашение на съемки в криминальный сериал «Убойная сила» (2000-2005 гг.), а затем и в других популярных детективных сериалах. По-настоящему звездной стала роль Андрея Родимова в сериале «Ментовские войны», где он сыграл отрицательного персонажа – полицейского Алексея Ковалева. Войдя в основной актерский состав в четвертом сезоне, он остался в нем до финального – десятого, съемки которого завершились в 2016 г. Благодаря этой работе актера узнают и сейчас. В действительности же фильмография артиста насчитывает более 6 десятков картин. Зрителям особо полюбились сериалы и фильмы Андрея Родимова: «Тайны следствия» (2000-2019 гг.), «Агент особого назначения» (2010 г.), «Беглецы» (2011 г.), «Наркотрафик» (2011 г.), «Такая работа» (2014-2016 г.).