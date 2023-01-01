Агата и сыск. Рулетка судьбы (сериал, 2020) смотреть онлайн

Конец XIX века. Российскими законами азартные игры запрещены, но всегда найдутся желающие закон нарушить. Приехавшая в Москву Агата вновь встречается с молодым сыщиком Алексеем Пушкиным. Их встреча переплетается с чередой кровавых преступлений, на этот раз связанных с рулеткой. Им предстоит расследовать смерти удачливых игроков, получивших невероятный выигрыш.



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