Агата и сыск. Рулетка судьбы
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Агата и сыск. Рулетка судьбы
8.82020, Агата и сыск. Рулетка судьбы 1 сезон
Детектив18+
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Агата и сыск. Рулетка судьбы (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Конец XIX века. Российскими законами азартные игры запрещены, но всегда найдутся желающие закон нарушить. Приехавшая в Москву Агата вновь встречается с молодым сыщиком Алексеем Пушкиным. Их встреча переплетается с чередой кровавых преступлений, на этот раз связанных с рулеткой. Им предстоит расследовать смерти удачливых игроков, получивших невероятный выигрыш.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Агата и сыск. Рулетка судьбы»