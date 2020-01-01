8.92020, Агата и сыск. Рулетка судьбы. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Агата и сыск. Рулетка судьбы (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Конец XIX века. Российскими законами азартные игры запрещены, но всегда найдутся желающие закон нарушить. Приехавшая в Москву Агата вновь встречается с молодым сыщиком Алексеем Пушкиным. Их встреча переплетается с чередой кровавых преступлений, на этот раз связанных с рулеткой. Им предстоит расследовать смерти удачливых игроков, получивших невероятный выигрыш.
Сериал Агата и сыск 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Владимир
Койфман
- ДЛАктриса
Дарья
Ленда
- Актёр
Константин
Крюков
- АПАктёр
Александр
Половцев
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- ДЮАктриса
Дарья
Юргенс
- ЕЛАктриса
Евгения
Лыкова
- ВЗАктриса
Виктория
Заболотная
- ДААктёр
Дмитрий
Аверин
- АРАктёр
Андрей
Родимов
- ГЖСценарист
Григорий
Жихаревич
- АЧСценарист
Антон
Чиж
- ЮСПродюсер
Юлия
Соболевская
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ЯПОператор
Ярослав
Процко
- ВИКомпозитор
Виталий
Истомин