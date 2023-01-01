Биография

Борис Хвошнянский – известный российский актер. Родился в 1968 году в Ленинграде. Работает в театре, снимается в полнометражных фильмах и принимает участие в озвучивании мультфильмов и телесериалов. Родители Хвошнянского не имели отношения к творческой деятельности, его мать и отец были инженерами-физиками. Способности будущего актера проявились уже во время обучения в школе. Он начал заниматься музыкой и принимать участие в постановках Театра юношеского творчества. После окончания школы поступал на актерский курс ЛГИТМиКа. Первое поступление было неудачным, далее последовало обучение в педагогическом институте и армия. Хвошнянский не отказался от своей мечты, его второе поступление в ЛГИТМиК было успешным, он был зачислен на курс В. Петрова. Уже во время обучения в институте Борис Хвошнянский увлекся музыкой, он освоил профессиональную игру на гитаре и некоторое время выступал в составе группы «Пепси». Актерская карьера Бориса Хвошнянского началась с работы в театре «Время». Затем Борис Хвошнянский – актер Санкт-Петербургского «Театра-Буфф». Актер принимал участие в постановках «Русской антрепризы» имени Миронова. Середина девяностых отмечена для актера дебютной ролью в кино. Он был приглашен на роль Сергея Максимова в одной из серий «Улиц разбитых фонарей». В 2001 году приглашен на работу в основной актерский состав театра Бориса Уварова «Смешной театрик». В 2002 году получил первую роль в полнометражном фильме Мельникова «Бедный, бедный Павел». Далее последовали роли в «Бандитском Петербурге», «Тайнах следствия», «Убойной силе» и «Елках». Всего на счету актера более 50 ролей в известных российских проектах.