Фильм Доктор Гаф

2026, Доктор Гаф
Комедия, Фэнтези1 мин6+
12-летняя Марина теряет единственного друга — собаку Тайю, похищенную вместе с другими животными. За похищением стоит корпорация, использующая бездомных псов для жестоких экспериментов. Чтобы спасти Тайю, Марина объединяется с Доктором Гафом — нелюдимым ветеринаром, который умеет понимать язык животных. Впереди их ждёт опасное приключение и борьба, где каждый шаг решает судьбу любимых друзей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

