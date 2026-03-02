Фильм Доктор Гаф

12-летняя Марина теряет единственного друга — собаку Тайю, похищенную вместе с другими животными. За похищением стоит корпорация, использующая бездомных псов для жестоких экспериментов. Чтобы спасти Тайю, Марина объединяется с Доктором Гафом — нелюдимым ветеринаром, который умеет понимать язык животных. Впереди их ждёт опасное приключение и борьба, где каждый шаг решает судьбу любимых друзей.

