Фильм Доктор Гаф

О фильме
12-летняя Марина теряет единственного друга — собаку Тайю, похищенную вместе с другими животными. За похищением стоит корпорация, использующая бездомных псов для жестоких экспериментов. Чтобы спасти Тайю, Марина объединяется с Доктором Гафом — нелюдимым ветеринаром, который умеет понимать язык животных. Впереди их ждёт опасное приключение и борьба, где каждый шаг решает судьбу любимых друзей.
Рейтинг
- МРРежиссёр
Михаил
Расходников
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Ирина
Розанова
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актриса
Ольга
Медынич
- ПРАктёр
Павел
Рассомахин
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- АААктёр
Александр
Аверин
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- ФЗАктёр
Федор
Зорин
- АБСценарист
Александр
Бережной
- МКСценарист
Максим
Казанцев
- Продюсер
Георгий
Малков
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- АФПродюсер
Анна
Филатова
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев