Биография

Дмитрий Блохин — российский актер. Родился в Москве 26 апреля 1971 года. После девятого класса поступил в техникум, но затем решил осуществить детскую мечту и стать актером. Так он отправился сначала на курсы при Госкино, а после прошел профпереподготовку во ВГИКе в мастерских режиссуры и актерского искусства. Дебют Дмитрия Блохина в кино состоялся в 2003 году. С тех пор кинодеятель успел поучаствовать в съемках более ста картин. Блохина можно узнать по полнометражным и многосерийным лентам «Доктор Живаго», «Чужая стая», «Измены», «Я вернусь», «Отель Элеон», «Пищеблок» и «Метод Лавровой».