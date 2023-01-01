Свидетель (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Драма «Свидетель» расскажет о бельгийском скрипаче, оказавшемся в Киеве в конце февраля 2022 года. Первый фильм об СВО.
Пожилой музыкант из Бельгии Даниэль Коэн приезжает в Москву на междун�ародный конкурс. Там он занимает второе место и знакомится с украинским олигархом Львом Сахновецким, который приглашает скрипача в Киев. После званого ужина в доме Сахновецкого Коэн просыпается от грохота взрывов. Ему предстоит увидеть стрельбу и мародерство на улицах Киева и побывать в поселке Семидвери, где националисты устраивают зверские пытки, называя себя «борцами за счастье Украины».
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Информация
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Давид
Дадунашвили
- Актёр
Карэн
Бадалов
- ЮААктриса
Юлия
Афанасьева
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актёр
Олег
Комаров
- Актриса
Серафима
Низовская
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- Актёр
Виктор
Раков
- ИНАктёр
Иса
Новиков
- МРАктёр
Марк
Румянцев
- Актёр
Василий
Мичков
- СВСценарист
Сергей
Волков
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- СХХудожник
Сергей
Хавкин
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- АСОператор
Анатолий
Симченко