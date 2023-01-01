Свидетель (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Драма «Свидетель» расскажет о бельгийском скрипаче, оказавшемся в Киеве в конце февраля 2022 года. Первый фильм об СВО.



Пожилой музыкант из Бельгии Даниэль Коэн приезжает в Москву на междун�ародный конкурс. Там он занимает второе место и знакомится с украинским олигархом Львом Сахновецким, который приглашает скрипача в Киев. После званого ужина в доме Сахновецкого Коэн просыпается от грохота взрывов. Ему предстоит увидеть стрельбу и мародерство на улицах Киева и побывать в поселке Семидвери, где националисты устраивают зверские пытки, называя себя «борцами за счастье Украины».



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