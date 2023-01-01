Биография

Карэн Бадалов — актер театра и кино. Лауреат Государственной премии РФ. Заслуженный артист РФ. Родился в Москве 28 марта 1965 года. Отец Карэна работал оператором на киностудии имени Горького и брал с собой сына в рабочие экспедиции по стране. Актерская профессия юношу не заинтересовала — он предпочитал точные науки и вскоре стал студентом МИСиСа. На 3 курсе Бадалов начал ходить в театральную студию в Нескучном саду, которой руководил Мацкявичус. Первые роли Бадалов исполнил в студенческие годы в студийных постановках. Получив диплом, решил продолжить обучение в театральном вузе и поступил в ГИТИС. В 1993 году стал актером Московского театра «Мастерская Петра Наумовича Фоменко». Карэн Бадалов дебютировал на экране в 1990 году в телеспектакле «Повести Белкина: Гробовщик». Фильмография актера насчитывает более 90 работ, среди которых ленты «Дальнобойщики, «Прогулка», «Грозовые ворота», «Апостол», «Отчий берег», «Начальник разведки». В сериале «Библиотекарь» Карэн предстал в роли еврея Цофина.