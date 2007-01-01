Кремень (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Кинодебют Евгения Антропова в роли юного «оборотня в погонах» родом из провинции. Драма со звездой «Библиотекаря» Карэном Бадаловым.
После армии Антон Ремизов из провинциального российского городка Альметьевска приезжает в Москву. Он намерен во что бы то ни стало найти в столице свое место под солнцем и жениться на Зине, в которую влюблен еще со школы. Однако девушка отказывает Антону, и тот вскоре устраивается работать в полицию. Там юного парня засасывает вихрь криминального мира: взятки, вымогательства и «крышевание» бандитов. Став одним из «оборотней в погонах», Антон намеревается другими методами добиться расположения Зины. Чем обернется для юного провинциала желание любой ценой закрепиться в Москве?
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Информация
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Мизгирёв
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АБАктриса
Анастасия
Безбородова
- ТНАктриса
Татьяна
Насташевская
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Виктор
А�лферов
- АААктёр
Алексей
Агрызков
- Актёр
Александр
Ратников
- Актёр
Сахат
Дурсунов
- АМСценарист
Алексей
Мизгирёв
- ЮКСценарист
Юрий
Клавдиев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ВДОператор
Вадим
Деев
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс