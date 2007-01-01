Кремень (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Кинодебют Евгения Антропова в роли юного «оборотня в погонах» родом из провинции. Драма со звездой «Библиотекаря» Карэном Бадаловым.



После армии Антон Ремизов из провинциального российского городка Альметьевска приезжает в Москву. Он намерен во что бы то ни стало найти в столице свое место под солнцем и жениться на Зине, в которую влюблен еще со школы. Однако девушка отказывает Антону, и тот вскоре устраивается работать в полицию. Там юного парня засасывает вихрь криминального мира: взятки, вымогательства и «крышевание» бандитов. Став одним из «оборотней в погонах», Антон намеревается другими методами добиться расположения Зины. Чем обернется для юного провинциала желание любой ценой закрепиться в Москве?



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