Биография

Сахат Дурсунов — российский актер театра и кино, режиссер. Родился в поселке Светлом 24 марта 1977 года. Путь становления кинодеятеля выдался непростым. По окончании школы он переехал в Москву, поступил в военный университет и несколько лет пробовал пройти конкурс в театральный вуз. В 1998 году попытка увенчалась успехом, и в 2002-м он стал выпускником ГИТИСа. Еще через шесть лет кинодеятель получил образование режиссера. Сахат Дурсунов начал актерскую карьеру с фильма Алексея Балабанова «Брат 2», а затем снялся в сериалах «Гражданин начальник» и «Мужская работа». Также его можно увидеть в проектах «Дети Арбата», «Грозовые ворота» и «Своя правда». Сейчас в творческой биографии актера несколько десятков работ, самыми известными из которых стали судебная драма «Ваша честь», а также сериалы «Бывшие», «Дальнобойщики» и «Обратная сторона Луны».