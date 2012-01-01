Конвой (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Армейский капитан конвоирует в часть солдата-дезертира. Герои проводят сутки в Москве, в течение которых сталкиваются с реалиями жизни в современном мегаполисе: иногда комичными, иногда трагичными. Возникшая дружба между офицером и солдатом-дезертиром меняет отношение главного героя к жизни. Циничный капитан заново обретает смысл жизни и веру в человека.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АМРежиссёр
Алексей
Мизгирёв
- ОВАктёр
Олег
Васи�льков
- Актёр
Азамат
Нигманов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Федор
Леонов
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Сахат
Дурсунов
- ТКАктёр
Тарас
Колядов
- АЛАктёр
Александр
Лепихов
- АГАктёр
Алексей
Гнилицкий
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- АМСценарист
Алексей
Мизгирёв
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- ЕППродюсер
Евгений
Панфилов
- ПППродюсер
Павел
Попов
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- ТКХудожница
Татьяна
Князева
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ЯЭОператор
Янис
Эглитис
- АМКомпозитор
Александр
Маноцков