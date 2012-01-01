Конвой
Wink
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Конвой
6.82012, Конвой
Драмы83 мин18+

Конвой (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Армейский капитан конвоирует в часть солдата-дезертира. Герои проводят сутки в Москве, в течение которых сталкиваются с реалиями жизни в современном мегаполисе: иногда комичными, иногда трагичными. Возникшая дружба между офицером и солдатом-дезертиром меняет отношение главного героя к жизни. Циничный капитан заново обретает смысл жизни и веру в человека.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конвой»

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