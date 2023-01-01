Биография

Алексей Гнилицкий – актер театра и кино, родился 26 июня 1972 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Притяжение», «Экипаж», сериале «Темная сторона души». В 1995 году стал выпускником театрального училища в Иркутске (мастерская В. Товмы). В 2006 году получил второе высшее образование в ГИТИСе (мастерская И. Райхельгауза). Участвовал в постановках театра драмы в Магадане, затем в театре «Пространство игры» в Иркутске. После переезда в Москву служил в театре Doc. С 2003 года выступает на сцене «Школы современной пьесы». Сниматься в кино начал с 2003 года. Первым фильмом Алексея Гнилицкого стала многосерийная драма «Лучший город Земли». В 2006 году снялся в сериале «Любовь как любовь». Партнерами по съемочной площадке стали Сергей Никоненко, Борис Щербаков, Лариса Лужина и др. Актер снимался в рейтинговых сериалах «Глухарь», «Исаев», «Дикий», «Лектор». В 2011 году одна из ролей Алексею Гнилицкому досталась в военной драме «Госпиталь». В 2016 году на экраны вышел полнометражный фильм «Экипаж» и сериал «Пушкин». В 2017 году роль сектанта актер исполнил в фильме Федора Бондарчука «Притяжение».