Биография

Фильмы Даниэлы Стоянович известны практически каждому российскому зрителю, поскольку перевоплощения актрисы в различные образы яркие и запоминающиеся. Но были времена, когда Даниэла Стоянович не мечтала о киноактерской карьере. Напротив, с детства ее увлекал мир цифр, поэтому родители подыскали для нее гимназию с математическим уклоном. В те времена семья жила в небольшом городке Ниш, расположенном в Югославии. Именно здесь актриса и появилась на свет 27 апреля 1970 года. Позже Даниэла Стоянович и ее родители переехали в Белград. И на новом месте будущая актриса поняла, что точные науки ей наскучили. И тогда ее папа подыскал для нее гимназию с актерским уклоном. После ее окончания Даниэла Стоянович поступила в театральный институт, успешно завершила обучение в нем и пошла работать в местный театр. Но в связи с политическими событиями 1999 года молодой актрисе пришлось покинуть Белград и переехать в Санкт-Петербург. Здесь она устраивается в Театр драмы и комедии на Литейном. Спустя некоторое время поступают предложения от кинорежиссеров известных проектов, и зрители видят начинающую актрису в сериалах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Багровый цвет снегопада», «Одну тебя люблю».