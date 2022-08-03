Небесный суд
Wink
Сериалы
Небесный суд

Небесный суд (сериал, 2012) смотреть онлайн

9.22012, Небесный суд 2 сезона
Драма18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Адвокаты Андрей и Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной. Они — участники Небесного Суда.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Небесный суд»