Небесный суд (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Адвокаты Андрей и Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной. Они — участники Небесного Суда.
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Никита
Зверев
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актёр
Юрий
Ицков
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- ВХПродюсер
Владимир
Хабалов
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов