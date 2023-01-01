Юрий Ицков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 29 мая 1950 г. (74 года)
Биография
Юрий Ицков — актер театра, кино и дубляжа. Народный артист России. Родился в Москве 29 мая 1950 года. Получил высшее образование в Дальневосточном государственном институте искусств.В 80-е служил в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова, а потом 22 года работал в Омском драматическом театре. С 2001-го является артистом Театра на Васильевском в Санкт-Петербурге, где он пополнил свою театральную биографию ролями в спектаклях по Уильяму Шекспиру, Максиму Горькому, Федору Достоевскому и другим. В фильмографии Юрия Ицкова насчитывается 137 проектов. Среди рейтинговых многосерийных проектов стоит отметить запоминающийся образ Виктора Алексеевича в ситкоме «Ивановы-Ивановы» и главную роль в драме «Знахарь». В числе наиболее значимых полнометражных фильмов можно выделить историческую драму «Время первых» и фэнтези «Небесный суд».
Фильмография
Актёр
- 8.4
В баню!2024, 101 мин
- 9.3
Артист с большой дороги2024
- 9.2
Ивановы-�Ивановы. Новогодние приключения2023, 111 минБесплатно
- 6.8
Пять процентов2023, 99 мин
- 6.5
Концерт отменяется2023, 89 мин
- 7.8
Голова-жестянка2022, 110 мин
- 9.0
Осторожно, дети!2020, 81 мин
- 9.3
Алекс Лютый2019
- 9.4
Ивановы-Ивановы2017
- 9.0
Контрибуция2015, 161 мин
- 7.0
Перемирие2010, 98 минБесплатно
- 8.4
Перегон2006, 139 мин
- 8.5
Любовь императора2002