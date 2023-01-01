Биография

Юрий Ицков — актер театра, кино и дубляжа. Народный артист России. Родился в Москве 29 мая 1950 года. Получил высшее образование в Дальневосточном государственном институте искусств.В 80-е служил в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова, а потом 22 года работал в Омском драматическом театре. С 2001-го является артистом Театра на Васильевском в Санкт-Петербурге, где он пополнил свою театральную биографию ролями в спектаклях по Уильяму Шекспиру, Максиму Горькому, Федору Достоевскому и другим. В фильмографии Юрия Ицкова насчитывается 137 проектов. Среди рейтинговых многосерийных проектов стоит отметить запоминающийся образ Виктора Алексеевича в ситкоме «Ивановы-Ивановы» и главную роль в драме «Знахарь». В числе наиболее значимых полнометражных фильмов можно выделить историческую драму «Время первых» и фэнтези «Небесный суд».