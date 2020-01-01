Осторожно, дети!
Wink
Детям
Осторожно, дети!
9.02020, Осторожно, дети!
Комедии, Кино для детей81 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Осторожно, дети! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Настя и Миша готовы отправиться на каникулы к бабушке, однако предстоящая поездка омрачается новостями о разводе родителей. В лихорадочном поиске решения проблемы Настя находит единственный выход – «потеряться» по дороге. Детям не страшно ехать одним, страшнее, что родители больше не вместе.

Осторожно, дети! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Кино для детей

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осторожно, дети!»

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