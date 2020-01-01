Осторожно, дети! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Настя и Миша готовы отправиться на каникулы к бабушке, однако предстоящая поездка омрачается новостями о разводе родителей. В лихорадочном поиске решения проблемы Настя находит единственный выход – «потеряться» по дороге. Детям не страшно ехать одним, страшнее, что родители больше не вместе.



Осторожно, дети! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.