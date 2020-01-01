9.02020, Осторожно, дети!
Комедии, Кино для детей81 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Осторожно, дети! (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Настя и Миша готовы отправиться на каникулы к бабушке, однако предстоящая поездка омрачается новостями о разводе родителей. В лихорадочном поиске решения проблемы Настя находит единственный выход – «потеряться» по дороге. Детям не страшно ехать одним, страшнее, что родители больше не вместе.
Осторожно, дети! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Кино для детей
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АСРежиссёр
Анна
Сичинская
- КЖАктёр
Кирилл
Жан�даров
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- ЕТАктриса
Елизавета
Тихонова
- ФЛАктёр
Фёдор
Лещев
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- Актёр
Юрий
Ицков
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- МВАктёр
Матвей
Воронин
- ЛГАктриса
Людмила
Григораш
- ЛЛАктёр
Лев
Летов
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- АТПродюсер
Алексей
Тельнов
- КФПродюсер
Кристина
Франчак
- ЕБМонтажёр
Елена
Бовтюнь
- ИМОператор
Иван
Макаров
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков