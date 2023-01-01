Восхождение на Олимп (сериал, 2015) смотреть онлайн
8.52015, Восхождение на Олимп 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Лето 1980. Москва готовится к Олимпиаде. Все силы КГБ и МВД брошены на поддержание правопорядка. Но, несмотря на все предпринятые меры, в столице происходит череда громких ограблений. Среди них – дерзкая кража шедевра старого мастера из Музея изобразительных искусств. Следователь Алексей Ставров любой ценой должен вернуть полотно до начала Олимпиады, ведь на карте репутация страны. Однако дело оказывается намного сложнее, чем можно было предположить: его истоки – в событиях 1945 года, а замешаны в нем художники и ученые, лимитчицы и интуристы, воры в законе и люди в погонах.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДетективы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- Актёр
Юрий
Батурин
- МКАктриса
Мария
Капустинская
- ЗЧАктёр
Заза
Чантурия
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- СКАктёр
Сергей
Кудрявцев
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актёр
Сергей
Барковский
- ЛТАктёр
Лука
Тархан-Моурави
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- ЮПСценарист
Юлия
Постернак
- ЕЦСценарист
Елена
Цвентух
- ДЕСценарист
Дмитрий
Евсеев
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ИГПродюсер
Иван
Гаврилов
- СЧХудожник
Сергей
Чижов
- АБХудожница
Ася
Белова
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- АВОператор
Антон
Вербин