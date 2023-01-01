Восхождение на Олимп (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Лето 1980. Москва готовится к Олимпиаде. Все силы КГБ и МВД брошены на поддержание правопорядка. Но, несмотря на все предпринятые меры, в столице происходит череда громких ограблений. Среди них – дерзкая кража шедевра старого мастера из Музея изобразительных искусств. Следователь Алексей Ставров любой ценой должен вернуть полотно до начала Олимпиады, ведь на карте репутация страны. Однако дело оказывается намного сложнее, чем можно было предположить: его истоки – в событиях 1945 года, а замешаны в нем художники и ученые, лимитчицы и интуристы, воры в законе и люди в погонах.



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