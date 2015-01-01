Восхождение на Олимп (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Лето 1980. Москва готовится к Олимпиаде. Все силы КГБ и МВД брошены на поддержание правопорядка. Но, несмотря на все предпринятые меры, в столице происходит череда громких ограблений. Среди них – дерзкая кража шедевра старого мастера из Музея изобразительных искусств. Следователь Алексей Ставр�ов любой ценой должен вернуть полотно до начала Олимпиады, ведь на карте репутация страны. Однако дело оказывается намного сложнее, чем можно было предположить: его истоки – в событиях 1945 года, а замешаны в нем художники и ученые, лимитчицы и интуристы, воры в законе и люди в погонах.



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