Восхождение на Олимп (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.52015, Восхождение на Олимп. Серия 7
Детективы18+
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Сюжет
Лето 1980. Москва готовится к Олимпиаде. Все силы КГБ и МВД брошены на поддержание правопорядка. Но, несмотря на все предпринятые меры, в столице происходит череда громких ограблений. Среди них – дерзкая кража шедевра старого мастера из Музея изобразительных искусств. Следователь Алексей Ставр�ов любой ценой должен вернуть полотно до начала Олимпиады, ведь на карте репутация страны. Однако дело оказывается намного сложнее, чем можно было предположить: его истоки – в событиях 1945 года, а замешаны в нем художники и ученые, лимитчицы и интуристы, воры в законе и люди в погонах.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- Актёр
Юрий
Батурин
- МКАктриса
Мария
Капустинская
- ЗЧАктёр
Заза
Чантурия
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- СКАктёр
Сергей
Кудрявцев
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актёр
Сергей
Барковский
- ЛТАктёр
Лука
Тархан-Моурави
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- ЮПСценарист
Юлия
Постернак
- ЕЦСценарист
Елена
Цвентух
- ДЕСценарист
Дмитрий
Евсеев
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ИГПродюсер
Иван
Гаврилов
- СЧХудожник
Сергей
Чижов
- АБХудожница
Ася
Белова
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- АВОператор
Антон
Вербин