Биография

Владислав Резник — отечественный актер кино и театра. Родился в Баку в 1973 году. В 1994 году Владислав получил образование на курсе Льва Додина в академии театрального искусства Санкт-Петербурга. Еще находясь в статусе студента, он участвовал в постановках театральных произведений Шекспира и Булгакова. Владиславу Резнику пришлось приложить немало усилий, чтобы попасть на большой экран. Его дебютом в кино стала роль студента в историческом сериале «Раскол». Только в 2006 году началась его активная карьера в киноиндустрии. Широкую известность актеру принесли работы в таких проектах, как «Омут», «Попытка к бегству», «Спецгруппа», «Елена Прекрасная», «48 часов», «Идеальный брат», «Восхождение на Олимп». В 2023 году Владислав сыграл Брагина в криминальном триллере «Оборотень».