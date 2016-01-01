Елена Прекрасная (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Красота — страшная сила, но любовь еще страшнее…
Когда-то Елена была звездой подиума, собиралась подписать крупный контракт и поехать работать в Париж, но узнав, что ждет ребенка, предпочла модельной карьере семью. Теперь она работает в салоне красоты и вместе с мужем Костей воспитывает дочь Олю. Неожиданно для самой себя она влюбляется в успешного бизнесмена Андрея и уходит от Кости. На что готов пойти отвергнутый мужчина ради возвращения любимой? И какова цена красоты? Ответ на этот вопрос получит тот, кто будет фильм «Елена Прекрасная» (2016) смотреть онлайн.
На портале Wink эту мелодраму можно смотреть онлайн в HD качестве. Фильм «Елена Прекрасная» (2016) доступен для бесплатного просмотра в хорошем качестве. Спешите смотреть онлайн «Елена Прекрасная» и не забудьте оставить свой отзыв.
Елена Прекрасная смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ПМРежиссёр
Павел
Мальков
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- НВАктриса
Наталья
Высочанская
- ВКАктёр
Валентин
Кузнецов
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- Актёр
Алексей
Федькин
- АРАктриса
Алисия
Райс
- ЕЛАктриса
Елена
Ложкина
- ЛВАктриса
Лана
Верхотурова
- ОКАктриса
Ольга
Кожевникова
- ААСценарист
Алексей
Алексеев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- РКПродюсер
Роман
Ковалёв
- ГПОператор
Григорий
Панов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров