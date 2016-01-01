Елена Прекрасная (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Красота — страшная сила, но любовь еще страшнее…



Когда-то Елена была звездой подиума, собиралась подписать крупный контракт и поехать работать в Париж, но узнав, что ждет ребенка, предпочла модельной карьере семью. Теперь она работает в салоне красоты и вместе с мужем Костей воспитывает дочь Олю. Неожиданно для самой себя она влюбляется в успешного бизнесмена Андрея и уходит от Кости. На что готов пойти отвергнутый мужчина ради возвращения любимой? И какова цена красоты? Ответ на этот вопрос получит тот, кто будет фильм «Елена Прекрасная» (2016) смотреть онлайн.



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