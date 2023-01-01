Биография

Алексей Федькин – актер театра, кино и дубляжа, родился 8 июня 1963 года. Фильмография насчитывает более 65 полнометражных кинокартин и сериалов, а также 12 ролей дубляжа. Известность актеру принесли многосерийные детективы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Крот», «Агент национальной безопасности» и др. В 1987 году стал выпускником ЛГИТМиКа. После окончания института был принят в труппу театра Комедии. Затем служил в ТЮЗе, участвовал в антрепризных спектаклях. Свою кинокарьеру начал в 1992 году. Первым фильмом Алексея Федькина стала историческая кинокартина «Рин. Легенда об иконе». В 2000 году на экраны вышел многосерийный исторический фильм «Империя под ударом» с участием артиста. Актер был задействован в популярных детективных сериалах «Крот», «Убойная сила», «Спецназ» и др. Алексей Федькин снялся в нескольких сериях криминального детектива «Дознаватель». Участвовал в многосерийной мелодраме «Тест на беременность». Одну из ролей Алексей Федькин исполнил в полнометражной драме «Духless 2». Был задействован в рейтинговом многосерийном детективе «Мажор 3». В 2019 году его фильмография пополнилась многосерийным детективом «Подкидыш». Профессионально занимается закадровым дубляжом. Его голосом говорят герои таких популярных фильмов, как «Пираты Карибского моря: На краю света», «Между небом и землей» и др.