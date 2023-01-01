Охота (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Охота» (2014) — детективная драма о служителях закона. Три друга-оперативника — Тимур Хлудов, Алексей Горбатенко и Игорь Лещинский — работают в ОВД города Самары. Полковник Рашников поручает опергруппе Лещинского расследование дела об убийстве известного коллекционера Чоботова, чья �квартира была ограблена. Тем временем в ОВД начинается проверка, в ходе которой вскроются интересные подробности из жизни сотрудников полицейского участка. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Охота» в хорошем качестве.







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