Охота
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Охота (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Охота 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал «Охота» (2014) — детективная драма о служителях закона. Три друга-оперативника — Тимур Хлудов, Алексей Горбатенко и Игорь Лещинский — работают в ОВД города Самары. Полковник Рашников поручает опергруппе Лещинского расследование дела об убийстве известного коллекционера Чоботова, чья квартира была ограблена. Тем временем в ОВД начинается проверка, в ходе которой вскроются интересные подробности из жизни сотрудников полицейского участка. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Охота» в хорошем качестве.


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7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота»

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