Охота (сериал, 2014) смотреть онлайн
8.82014, Охота 1 сезон
Драмы, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сериал «Охота» (2014) — детективная драма о служителях закона. Три друга-оперативника — Тимур Хлудов, Алексей Горбатенко и Игорь Лещинский — работают в ОВД города Самары. Полковник Рашников поручает опергруппе Лещинского расследование дела об убийстве известного коллекционера Чоботова, чья �квартира была ограблена. Тем временем в ОВД начинается проверка, в ходе которой вскроются интересные подробности из жизни сотрудников полицейского участка. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Охота» в хорошем качестве.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКриминал, Драмы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Павел
Трубинер
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актёр
Алексей
Федькин
- Актриса
Анастасия
Стежко
- ПМАктриса
Полина
Маликова
- ВУАктёр
Владимир
Устюгов
- ПШАктёр
Павел
Шингарев
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- АНСценарист
Афанасий
Никитин
- СИСценарист
Стас
Иванов
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- АДХудожник
Александр
Даниленко
- АБХудожница
Анастасия
Беляева
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев