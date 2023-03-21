Охота. Серия 4
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Охота
1-й сезон
4-я серия

Охота (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.82014, Охота. Серия 4
Драма, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда маленький город потрясает громкое убийство известного антиквара, у которого была похищена уникальная коллекция эстампов и гравюр 18 века, полковник Рашников поручает это дело оперативной группе Лещинского.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота»