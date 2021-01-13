Биография

Дмитрий Гусев — известный актер второго плана. На его счету огромное количество работ как в театре, так и на телеэкране. Дмитрий Гусев родился 27 февраля 1975 года в городе Северске Тульской области. Свой первый актерский опыт Дмитрий получил еще подростком. Он участвовал в киноконкурсе вместе со своим братом в Москве. Когда обучение в театральной школе подошло к концу, начинающий актер поступил в ярославский театральный институт, который окончил в 2001 году. Дмитрий является не просто талантливым театральным актером, но также часто участвует во многих многосерийных картинах отечественного производства. Среди фильмов и сериалов Дмитрия Гусева ситкомы «Даже не думай», «Возвращение Мухтара», «Операция \"Цвет нации\"», «Папины дочки», «Глухарь», «Воронины» и многие другие."