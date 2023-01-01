Вторая жизнь (сериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Вторая жизнь 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+
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Сюжет
Юля и ее беременная сестра Катя становятся свидетелями ограбления инкассаторской машины. В перестрелке бандиты убивают всех инкассаторов, а сестер не замечают, но в Катю попадает шальная пуля, и она умирает в больнице.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АВРежиссёр
Андрей
Верещагин
- Актриса
Евгения
Осипова
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актриса
Елена
Мольченко
- АБАктриса
Антонина
Барабанова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- ДКАктёр
Дмитрий
Калязин
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- Актёр
Сергей
Черданцев
- АСАктёр
Алексей
Суренский
- РСАктёр
Руслан
Спояло
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- ЭКСценарист
Элина
Курбатова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- КСХудожник
Константин
Сомов
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков