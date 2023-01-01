Вторая жизнь
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Вторая жизнь

Вторая жизнь (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Вторая жизнь 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Юля и ее беременная сестра Катя становятся свидетелями ограбления инкассаторской машины. В перестрелке бандиты убивают всех инкассаторов, а сестер не замечают, но в Катю попадает шальная пуля, и она умирает в больнице.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вторая жизнь»

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