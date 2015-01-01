Вторая жизнь (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВторая жизнь1-й сезон1-я серия
2015, Вторая жизнь. Серия 1
Драма18+
Юля и ее беременная сестра Катя становятся свидетелями ограбления инкассаторской машины. В перестрелке бандиты убивают всех инкассаторов, а сестер не замечают, но в Катю попадает шальная пуля, и она умирает в больнице.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АВРежиссёр
Андрей
Верещагин
- Актриса
Евгения
Осипова
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актриса
Елена
Мольченко
- АБАктриса
Антонина
Барабанова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- ДКАктёр
Дмитрий
Калязин
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- Актёр
Сергей
Черданцев
- АСАктёр
Алексей
Суренский
- РСАктёр
Руслан
Спояло
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- ЭКСценарист
Элина
Курбатова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- КСХудожник
Константин
Сомов
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков