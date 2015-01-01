Вторая жизнь (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Юля и ее беременная сестра Катя становятся свидетелями ограбления инкассаторской машины. В перестрелке бандиты убивают всех инкассаторов, а сестер не замечают, но в Катю попадает шальная пуля, и она умирает в больнице.



