Вторая жизнь. Серия 3
Wink
Сериалы
Вторая жизнь
1-й сезон
3-я серия

Вторая жизнь (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Вторая жизнь. Серия 3
Драма18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юля и ее беременная сестра Катя становятся свидетелями ограбления инкассаторской машины. В перестрелке бандиты убивают всех инкассаторов, а сестер не замечают, но в Катю попадает шальная пуля, и она умирает в больнице.

Сериал Вторая жизнь 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вторая жизнь»