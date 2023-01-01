Биография

Актриса Евгения Осипова готовилась стать фотомоделью, познакомилась с Сергеем Безруковым. В беседе он порекомендовал девушке поступать в театральный, даже не предполагая, что его совет полностью перевернет ее жизнь. Женя родилась в Туле. Рано осталась без отца, мать много работала, чтобы обеспечить дочь всем необходимым. Стараясь помочь маме, Евгения решила окончить модельную школу и получить работу. В московском агентстве увидели фото Осиповой и пригласили ее к сотрудничеству. Контракт был выгодным, Евгения уехала в Москву, самостоятельно решила все бытовые вопросы и начала работать. Все способствовало тому, чтобы ее карьера складывалась удачно: девушка обладала фотогеничностью и харизмой. Но Евгения решила поступить в театральный вуз. Роль Евгении Осиповой в фильмах предложили сразу же после института. В «Доярке из Хацапетовки» создала образ Кати, юной провинциалки, приехавшей в столицу. С тех пор любимым жанром артистки является мелодрама, она часто играет наивных и чувственных девушек. Например, в сериале «Сын моего отца» в ее героиню Лану влюбляются два брата, и она запутывается в своих чувствах. Рисуя чувственный мир своей героини яркими красками, актриса вызывает у зрителей сильные переживания, которых им порой не хватает в обычной жизни.