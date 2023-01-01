Евгения Осипова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 24 мая 1986 г. (38 лет)
Биография
Актриса Евгения Осипова готовилась стать фотомоделью, познакомилась с Сергеем Безруковым. В беседе он порекомендовал девушке поступать в театральный, даже не предполагая, что его совет полностью перевернет ее жизнь. Женя родилась в Туле. Рано осталась без отца, мать много работала, чтобы обеспечить дочь всем необходимым. Стараясь помочь маме, Евгения решила окончить модельную школу и получить работу. В московском агентстве увидели фото Осиповой и пригласили ее к сотрудничеству. Контракт был выгодным, Евгения уехала в Москву, самостоятельно решила все бытовые вопросы и начала работать. Все способствовало тому, чтобы ее карьера складывалась удачно: девушка обладала фотогеничностью и харизмой. Но Евгения решила поступить в театральный вуз. Роль Евгении Осиповой в фильмах предложили сразу же после института. В «Доярке из Хацапетовки» создала образ Кати, юной провинциалки, приехавшей в столицу. С тех пор любимым жанром артистки является мелодрама, она часто играет наивных и чувственных девушек. Например, в сериале «Сын моего отца» в ее героиню Лану влюбляются два брата, и она запутывается в своих чувствах. Рисуя чувственный мир своей героини яркими красками, актриса вызывает у зрителей сильные переживания, которых им порой не хватает в обычной жизни.
Фильмография
Актриса
- 8.9
Цена прошлого2018Бесплатно
- 8.8
Расплата за счастье2016Бесплатно
- 9.1
Городская рапсодия2016Бесплатно
- 9.0
Печенье с предсказанием2015Бесплатно
- 9.0
Вместо нее2014Бесплатно
- 8.6
От праздника к празднику2014, 93 минБесплатно
- 9.1
Разорванные нити2014
- 8.4
Ключи от прошлого2013Бесплатно
- 9.2
Отпечаток любви2013Бесплатно
- 9.3
Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе2008Бесплатно