Ключи от прошлого
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Ключи от прошлого

Ключи от прошлого (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.42013, Ключи от прошлого 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

25-летняя провинциалка Алиса привлекает внимание солидного бизнесмена Куликова. Мужчина очаровывает Алису и вскоре, чувствуя себя совершенно счастливой, она выходит за него замуж. Однако семейная жизнь быстро превращается в кошмар. В прошлом Куликова скрывается еще больше тайн, чем в его настоящем, и теперь жизнь Алисы оказывается под угрозой. Девушке предстоит пройти долгий путь, чтобы подобрать ключи к этим тайнам и обрести свою истинную любовь.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Ключи от прошлого»

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