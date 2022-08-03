25-летняя провинциалка Алиса привлекает внимание солидного бизнесмена Куликова. Мужчина очаровывает Алису и вскоре, чувствуя себя совершенно счастливой, она выходит за него замуж. Однако семейная жизнь быстро превращается в кошмар. В прошлом Куликова скрывается еще больше тайн, чем в его настоящем, и теперь жизнь Алисы оказывается под угрозой. Девушке предстоит пройти долгий путь, чтобы подобрать ключи к этим тайнам и обрести свою истинную любовь.

