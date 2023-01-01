Биография

Ирина Бякова — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась в Хабаровском крае 9 декабря 1963 года. В 1987 году Ирина окончила ГИТИС и устроилась работать на сцену Московского театра имени Пушкина. На театральных подмостках артистка играет до сих пор. В 1988 году Ирина Бякова приняла участие в съемках сериала «Радости земные». Сейчас в ее фильмографии числится более 70 работ: актриса играла в сериалах «Кухня», «Шифр», «Между нами, девочками», «Почка» и «Лучше, чем люди». Среди известных полнометражных фильмов с ее участием: «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Спутник» и «Бабушки легкого поведения 2. Престарелые мстители». Ирина также озвучивала героя мультфильма «Незнайка на Луне».