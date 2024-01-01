Операция Холодно (Фильм 2024) смотреть онлайн
Сюжет
«Операция "Холодно"» — фильм 2024, уморительная комедия о предновогодней махинации простого чиновника Гриши, решившего провернуть выгодную сделку вместо босса.
Григорий работает в комитете, охраняющем объекты культурного наследия, и немного нечист на руку, как и его начальник. К тому же Гриша стремится его превзойти и решает, что вполне способен провернуть сделку с новым торговым центром самостоятельно. Чтобы босс не мешал его планам, он решает организовать самое настоящее похищение... План идеален, но все же что-то идет не так, как ожидал Гриша. Получится ли у него расхлебать эту кашу?
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Информация
Рейтинг
- ДИРежиссёр
Данил
Иванов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Мария
Карпова
- Актёр
Антон
Кузнецов
- Актриса
Ирина
Бякова
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Влад
Коноплёв
- Актёр
Александр
Баширов
- ДИСценарист
Данил
Иванов
- НВПродюсер
Никита
Владимиров
- АНПродюсер
Алла
Нюквист
- ОГПродюсер
Ольга
Галузинская
- ДУОператор
Дмитрий
Улюкаев