Биография

Антон Кузнецов — российский актер театра и кино. Родился в Москве 10 июля 1980 года. С самого детства Антон был влюблен в сцену, получая удовольствие от участия в школьных постановках. В 2007 году артист окончил Щукинское училище, после которого вошел в актерскую труппу театра «Сатирикон» под руководством Константина Райкина. Антон Кузнецов дебютировал в кино в 2001 году с эпизодической ролью в сериале «FM и ребята». Успех ожидал артиста в начале 2010-х годов, когда он принял участие в съемках ТВ-проектов «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». Также Кузнецов сыграл в таких картинах, как «28 панфиловцев», «Летчик», «Годунов» и «Медиатор».