ЮЗЗЗ
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ЮЗЗЗ
9.12021, ЮЗЗЗ 1 сезон
Драмы, Криминал18+
Дикий юго-запад: четкий сериал о жизни ростовских пацанов с Антоном Кузнецовым и Дмитрием Чеботаревым
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ЮЗЗЗ (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Захватывающее путешествие на дикий юго-запад страны, где живут реальные пацаны с окраины. Четкий сериал о жизни в ростовских «фавелах» с Дмитрием Чеботаревым и Антоном Кузнецовым.

В вымышленном спальном районе Ростова «ЮЗ», где кипят бандитские разборки, живет талантливый программист Равиль. Он окончил техникум и пытается получить грант американского колледжа, но пока ему приходится подрабатывать курьером, чтобы помогать маме. Деньги Равиль получает крайне скромные, и поэтому не отказывается от шанса быстро обогатиться, когда районный авторитет Дым предлагает ему стать еще и наркокурьером. Парень надеется, что, подняв бабла, сможет покорить красавицу Элю из элитного района, но сталкивается со множеством подводных камней своей новой работы.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ЮЗЗЗ»

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