ЮЗЗЗ (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Захватывающее путешествие на дикий юго-запад страны, где живут реальные пацаны с окраины. Четкий сериал о жизни в ростовских «фавелах» с Дмитрием Чеботаревым и Антоном Кузнецовым. В вымышленном спальном районе Ростова «ЮЗ», где кипят бандитские разборки, живет талантливый программист Равиль. Он окончил техникум и пытается получить грант американского колледжа, но пока ему приходится подрабатывать курьером, чтобы помогать маме. Деньги Равиль получает крайне скромные, и поэтому не отказывается от шанса быстро обогатиться, когда районный авторитет Дым предлагает ему стать еще и наркокурьером. Парень надеется, что, подняв бабла, сможет покорить красавицу Элю из элитного района, но сталкивается со множеством подводных камней своей новой работы. Следить за приключениями Равиля позволит «ЮЗЗЗ» — сериал 2021 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Антон
Кузнецов
- Актриса
Мария
Мацель
- ТЦАктриса
Таша
Цветкова
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Мария
Машкова
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актриса
Дарья
Мельникова
- СИСценарист
Стас
Иванов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- АКПродюсер
Авдей
Кирьянов
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- СБОператор
Степан
Бешкуров
- ККомпозитор
Кази
- ВСКомпозитор
Владимир
Судаков
- АРКомпозитор
Андрей
Рыжков