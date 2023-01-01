Биография

Дарья Мельникова — российская актриса кино, телевидения и театра. Родилась в Омске 9 февраля 1992 года. В юности ездила с ансамблем в лагерь «Орленок», где познакомилась с режиссером-постановщиком Юрием Морозом. Он же позвал будущую звезду на ключевую роль в фильме «Золушка 4х4. Все начинается с желаний». Получив аттестат, прошла отбор в Высшее театральное училище имени Щепкина, а позже присоединилась к труппе Московского театра имени Ермоловой. На его сцене играла в постановках «Дачники», «Ромео и Джульетта. Версия», «Утюги» и других. Сегодня Дарья Мельникова продолжает развиваться в творческой сфере. Всенародную известность получила после выхода на экраны ситкома «Папины дочки», также в ее фильмографии есть картины «Стальная бабочка», «Гагарин. Первый в космосе», «С пяти до семи», «Спутники», «Предпоследняя инстанция».