С пяти до семи
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С пяти до семи

С пяти до семи (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.02015, С пяти до семи
Драмы, Мелодрамы98 мин18+
Фильм в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сюжет

Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С пяти до семи. Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч. Он и Она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придется решить здесь — за столиком кафе…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С пяти до семи»

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