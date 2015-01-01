С пяти до семи (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.02015, С пяти до семи
Драмы, Мелодрамы98 мин18+
Фильм в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сюжет
Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С пяти до семи. Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч. Он и Она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придется решить здесь — за столиком кафе…
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Щегольков
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актриса
Дарья
Мельникова
- ИБАктриса
Ирина
Бутан�аева
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- ИБАктриса
Илзе
Блауберга
- ЭОАктёр
Эдгарс
Озолиньш
- ММАктриса
Мадара
Мелне-Томсоне
- МУАктёр
Матин
Умаров
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- МКПродюсер
Максим
Ковалевич
- ЕКХудожник
Евгений
Качанов
- МММонтажёр
Мария
Маненкова
- ПДОператор
Петр
Духовской