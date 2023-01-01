Биография

Дмитрий Муляр — российский актер театра и кино. Родился в Брянской области 26 августа 1972 года. В детстве Дмитрий окончил музыкальную школу по классу скрипки, а также выступал в поэтических чтениях, которые организовывала его мама. После школы будущий кинодеятель поступил в Щукинское училище и окончил его в 1994 году. Получив диплом о высшем образовании, Муляр вошел в труппу артистов Театра на Таганке. Фильмография Дмитрия Муляра насчитывает почти 90 проектов. Первое появление актера на экранах датируется 1994 годом, когда он снялся в драме «Серп и молот». В будущем кинодеятель снялся в ряде успешных фильмов и сериалов, среди которых «Экипаж», «Территория», «Однажды в Ростове», «Беспринципные», «Закрыть гештальт», «Забытый», «Крюк» и многие другие.