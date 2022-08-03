Куратор (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
6.42019, Куратор
Драма, Детектив73 мин18+
О фильме
Основанный на реальных событиях конспирологический детектив. В провинциальном городке Кузнецкий редко случаются сенсации. Но однажды там происходит преступление, которое ставит на уши всех жителей – от простых горожан до самых влиятельных сотрудников администрации. Мэр города убит в собственном кабинете. Убийца известен – это бизнесмен, сотрудничавший с чиновниками по вопросам строительства. Столь тесная связь создает проблемы, требующие вмешательства человека, способного уладить деликатные вопросы. Перед Александром Данилиным стоят непростые задачи: разыскать скрывающегося убийцу, замять скандал, спасти прибыльный строительный объект и подобрать нового градоначальника.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ПЛРежиссёр
Петр
Левченко
- Актёр
Юрий
Цурило
- МГАктёр
Михаил
Гомиашвили
- БЛАктёр
Бека
Лемонджава
- ЛДАктриса
Лариса
Домаскина
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- ММАктриса
Мирослава
Малышкина-Малиновская
- МКАктриса
Манана
Ключевская
- ЮТАктёр
Юрий
Тузов
- МХАктёр
Михаил
Хуранов
- ММАктёр
Милан
Малышкин-Малиновский
- ПЛСценарист
Петр
Левченко
- ЕФПродюсер
Екатерина
Филиппова
- ВКПродюсер
Владимер
Качарава
- ОАПродюсер
Ольга
Ажнакина
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- МСХудожница
Мария
Снеткова
- ПЛМонтажёр
Петр
Левченко
- ВКМонтажёр
Вадим
Красницкий
- ЕРОператор
Евгений
Родин