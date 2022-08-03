Основанный на реальных событиях конспирологический детектив. В провинциальном городке Кузнецкий редко случаются сенсации. Но однажды там происходит преступление, которое ставит на уши всех жителей – от простых горожан до самых влиятельных сотрудников администрации. Мэр города убит в собственном кабинете. Убийца известен – это бизнесмен, сотрудничавший с чиновниками по вопросам строительства. Столь тесная связь создает проблемы, требующие вмешательства человека, способного уладить деликатные вопросы. Перед Александром Данилиным стоят непростые задачи: разыскать скрывающегося убийцу, замять скандал, спасти прибыльный строительный объект и подобрать нового градоначальника.

