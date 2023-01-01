Биография

Юрий Цурило – популярный российский актер, артист драматического театра, обладатель медали Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества». Известность пришла к нему после выхода в прокат фильма «Хрусталев, машину!». Кумир тысяч зрителей родился в декабре 1946 года в городе Вязники Владимирской области и воспитывался бабушкой. Крайняя бедность вынудила мальчика устроиться на работу. Подросток трудился в кузнице или разгружал вагоны, а вечером посещал школу. С супругой Надеждой актер Цурило познакомился в 18 лет. Брак оказался крепким и счастливым. Сейчас пара проживает в северной столице. Театр привлекал Юрия Алексеевича с ранних лет. Однако поступить в столичные вузы ему не удалось. После повторного провала на экзаменах юноша отправился в Ярославль. Здесь он успешно окончил училище и получил распределение в драматический театр Нижнего Новгорода. Первая роль Цурило в фильме «Королевская регата» не принесла успеха. Жизнью актера стал театр. Ему предлагали играть в спектаклях «Борис Годунов», «Пара гнедых», «Ревизор», «Маскарад». Свыше 10 лет Юрий Алексеевич проработал в Александринском театре Петербурга. Сейчас артиста знают миллионы россиян. За свою карьеру Цурило снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. От почетных званий актер отказывается, предпочитая оставаться рядовым служителем Мельпомены.