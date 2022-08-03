Пришелец (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Российский «Марсианин» в исполнении Александра Куликова: фантастическая драма о тайнах космоса и борьбе за жизнь.



Во время экспедиции на Марс экипаж из пяти космонавтов попадает в бурю. Чтобы спасти товарищей, Александр Чапаев отделяется от команды и остается на красной планете в полном одиночестве. Пока весь операционный центр с Земли пытается придумать, как вернуть его домой, Чапаев ищет способы выжить, ведь Марс не очень дружелюбен к людям. Но космонавт еще не знает, какие невероятные тайны откроет ему четвертая планета и чем это обернется для людей...



Спасут ли товарищи Чапаева и переживет ли он вынужденное одиночество во Вселенной? Максим Виторган, Анна Банщикова и Андрей Смоляков в захватывающем космическом экшене.


