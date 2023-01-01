Григорий Сиятвинда
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 26 апреля 1970 г. (54 года)
Биография
Григорий Сиятвинда – актер театра и кино, обладатель театральных премий «Чайка», «Кумир», заслуженный артист РФ. Завоевал зрительское признание благодаря ярким ролям в российских фильмах и сериалах. Особую популярность получили комедийные персонажи в исполнении актера. Актер имеет замбийские корни, его отец был студентом из Замбии. После свадьбы родители некоторое время проживали в Харькове, но к моменту рождения сына переехали в родной город мамы – Тюмень. Затем семья жила в Африке на протяжении 5 лет, а после развода родителей мать забрала сына и уехала обратно в Тюмень. В детстве он решил, что станет актером, после просмотра фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» и начал ходить в драматический кружок. Свои первые роли Григорий Сиятвинда сыграл на сцене Дворца пионеров. Окончив школу, юноша поступил в Тюменский индустриальный университет, но со второго курса ушел служить в армию. После возвращения работал на канале «Регион-Тюмень», а затем уехал в столицу и поступил в Высшее театральное училище им. Щукина. В фильмах Григорий Сиятвинда играл разноплановых персонажей. Он снимался в драмах, боевиках, приключенческих картинах, но особенно хорошо ему удается играть комедийные роли. Зрители высоко оценили его актерское мастерство в картинах ««All inclusive, или Все включено», «Большая ржака», сериалах «Отель \"Элеон\"», «Кухня»."
Фильмография
Актёр
- 7.3
Зоськина заправка2023, 89 мин
- 9.0
Баба Яга спасает мир2023, 90 минБесплатно
- 7.9
Отчаянные дольщики2022, 87 мин
- 7.4
16-й2021, 119 минБесплатно
- 9.2
Кухня. Война за отель2019
- 7.1
Пришелец2018, 87 минБесплатно
- 9.3
Гранд2018
- 9.5
Отель Элеон2016
- 8.4
Все включено 22013, 95 мин
- 8.9
All inclusive, или Все включено2011, 92 мин
- 9.4
Жмурки2005, 105 мин