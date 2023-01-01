Биография

Григорий Сиятвинда – актер театра и кино, обладатель театральных премий «Чайка», «Кумир», заслуженный артист РФ. Завоевал зрительское признание благодаря ярким ролям в российских фильмах и сериалах. Особую популярность получили комедийные персонажи в исполнении актера. Актер имеет замбийские корни, его отец был студентом из Замбии. После свадьбы родители некоторое время проживали в Харькове, но к моменту рождения сына переехали в родной город мамы – Тюмень. Затем семья жила в Африке на протяжении 5 лет, а после развода родителей мать забрала сына и уехала обратно в Тюмень. В детстве он решил, что станет актером, после просмотра фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» и начал ходить в драматический кружок. Свои первые роли Григорий Сиятвинда сыграл на сцене Дворца пионеров. Окончив школу, юноша поступил в Тюменский индустриальный университет, но со второго курса ушел служить в армию. После возвращения работал на канале «Регион-Тюмень», а затем уехал в столицу и поступил в Высшее театральное училище им. Щукина. В фильмах Григорий Сиятвинда играл разноплановых персонажей. Он снимался в драмах, боевиках, приключенческих картинах, но особенно хорошо ему удается играть комедийные роли. Зрители высоко оценили его актерское мастерство в картинах ««All inclusive, или Все включено», «Большая ржака», сериалах «Отель \"Элеон\"», «Кухня»."