Гранд (сериал, 2018) смотреть онлайн
- 16+29 мин
Гранд
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
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Сезон 1 Серия 2
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Гранд
Сезон 1 Серия 3
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Сезон 1 Серия 4
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Сезон 1 Серия 5
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Сезон 1 Серия 6
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Сезон 1 Серия 7
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Сезон 1 Серия 8
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Сезон 1 Серия 9
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Сезон 1 Серия 10
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Сезон 1 Серия 11
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Сезон 1 Серия 12
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Сезон 1 Серия 13
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Гранд
Сезон 1 Серия 14
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Сезон 1 Серия 15
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Гранд
Сезон 1 Серия 16
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Гранд
Сезон 1 Серия 17
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Гранд
Сезон 1 Серия 18
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Сезон 1 Серия 19
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Сезон 1 Серия 20
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Сезон 1 Серия 21
Сюжет
«Гранд» — сериал о студентке, которая мечтает построить карьеру в гостиничном бизнесе. Милош Бикович и Екатерина Вилкова в продолжении ситкома «Отель Элеон».
Новым владельцем «Элеона» становится эксцентричный олигарх Лев Глебович, который меняет прежнее название на «Гранд». Тем временем в столицу из Барнаула прилетает амбициозная студентка Ксения Завгородняя, которая хочет стать управляющей в отеле. Но для начала она пробует устроиться на должность портье в «Гранд», потому что ее отец работает там инженером. Однако связи не помогают, а череду хитрых обманов авантюристки мгновенно разоблачают. Теперь у Ксюши остается только один шанс получить работу...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актриса
Мила
Сивацкая
- Актёр
Александр
Лыков
- КБАктёр
Константин
Белошапка
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- АГСценарист
Аслан
Гугкаев
- КИСценарист
Константин
Иванов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ВЕХудожница
Валерия
Евсеева
- ФСХудожник
Фёдор
Савельев
- ММХудожница
Мария
Муратова
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ДПОператор
Денис
Панов
- ИГОператор
Иван
Гудков
- МКОператор
Михаил
Квирикадзе
- ВКОператор
Всеволод
Каптур
- Композитор
Иван
Канаев