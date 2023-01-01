Гранд (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Гранд» — сериал о студентке, которая мечтает построить карьеру в гостиничном бизнесе. Милош Бикович и Екатерина Вилкова в продолжении ситкома «Отель Элеон».



Новым владельцем «Элеона» становится эксцентричный олигарх Лев Глебович, который меняет прежнее название на «Гранд». Тем временем в столицу из Барнаула прилетает амбициозная студентка Ксения Завгородняя, которая хочет стать управляющей в отеле. Но для начала она пробует устроиться на должность портье в «Гранд», потому что ее отец работает там инженером. Однако связи не помогают, а череду хитрых обманов авантюристки мгновенно разоблачают. Теперь у Ксюши остается только один шанс получить работу...



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