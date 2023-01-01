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Гранд (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

9.42019, Гранд. Сезон 2 23 серии
Комедии16+

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Сюжет

Ничего постоянного, кроме перемен: новая страница истории во 2 сезоне комедии «Гранд» — смотрите на видеопортале Wink.

Новую эру в жизни отеля ознаменуют кадровые перестановки: вместо Софии Яновны управляющим становится юный и никому не известный Станислав. Состав команды хаускипинга тоже пополняется: Валентина берет на работу опытного горничного. Ксюша не упускает своего и успешно продвигается по карьерной лестнице. На кухне тем временем тоже неспокойно: пока Федя и Сеня делят пост шеф-повара, это место занимает... женщина. А Настя и Костя решаются завести еще одного ребенка.

Кому эти изменения принесут удачу, а кто не приживется в «Гранд-Лионе»? Все ответы во 2 сезоне комедийного проекта — смотреть сериал «Гранд» можно целиком на портале Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гранд»