Биография

Константин Иванов – сценарист, продюсер. Личные сведения предпочитает не открывать. Фильмография сценариста пока невелика. Начал он с участия в создании сюжетов для комедийного сериала 2009 года «Одна за всех». Невероятный успех фильма предопределил развитие событий. В 2011 году выходит новый «сборник» веселых историй, разыгранных талантливыми актерами. В тройке сценаристов фильма – Константин Иванов. Долгой и плодотворной стала работа мастера комедийного жанра над сериалом «Светофор». Пять лет ушло на создание двухсот серий развлекательного кино! Столь же «долгоиграющими» оказались и проекты следующих лет. Три года, с 2012 по 2015, снималась кулинарная комедия «Кухня». Еще два года шел «Отель \"Элеон\"», сюжетно связанный с «Кухней». От бригады сценаристов, работавших над фильмом, требовалось поддержание стабильного зрительного интереса к событиям картины. В умении держать высокую планку сюжетных перипетий и состоит роль Константина Иванова. Вместе с соратниками по сценарному труду он дал жизнь сериалу «Гранд», а для многосезонного «Фитнеса» даже стал креативным продюсером. Зрители с нетерпением ждут обновленных сезонов любимых сериалов."