Биография

Милош Бикович — сербский и российский актер и продюсер. Родился в Белграде 13 января 1988 года. Милош окончил Белградский Университет искусств. Страсть к съемкам и публичным выступлениям проявилась у него еще в детстве. Первой работой юноши стало ведение телешоу на детском канале, после чего он начал пробовать себя в кинематографе. Сначала Бикович снимался в сербском кино, но после знакомства с Никитой Михалковым попал и в российское. В 2018–2020 годах Бикович продюсировал несколько сербских проектов, среди которых «Отель „Белград“» и «Южный ветер», а также российско-сербский фильм «Балканский рубеж». Первым значимым российским кинопроектом в фильмографии Милоша Биковича стала драма «Солнечный удар» 2014 года. Затем актер снялся в картинах «Без границ», «Духless 2», «Лед», сериалах «Отель „Элеон“» и «Крылья империи». Однако по-настоящему широкую известность принесли ему ставший самым кассовым фильмом России «Холоп» и сериал «Магомаев».