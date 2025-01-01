Красный шелк (Фильм 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Красный шелк» — фильм 2025 года, в котором слились Европа и Азия. Напряженный камерный детектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным в эстетике «Убийства в Восточном экспрессе».
Бывший царский агент ищет способа вернуться в Россию после революции. Ему поручают крайне ответс�твенное и опасное задание: сопровождать документы, которые везут железной дорогой через всю Россию. От бумаг зависит будущее дипломатических отношений раннего СССР и Китая. Агенту придется объединиться с молодым красноармейцем, чтобы защитить будущее родины и противостоять скрывающимся среди пассажиров шпионам и головорезам. Вместе героям придется выживать в следующем по заснеженным широтам составе, защищать бумаги и вычислять шпионов.
Сумеют ли товарищи выстоять против всех угроз, что их ожидают на долгом пути? «Красный шелк» — фильм, смотреть который можно на Wink.
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Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Волгин
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актриса
Елена
Подкаминская
- ЧХАктриса
Чжэн
Ханьи
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Ярослав
Могильников
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- ХХАктёр
Хуан
Хаонань
- ЖБАктёр
Жаргал
Бадмацыренов
- ЯЦАктёр
Ян
Цзыхуа
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- ЧЛАктёр
Чжэн
Лун
- Актёр
Самвел
Мужикян
- КМАктёр
Константин
Милованов
- КЧАктёр
Константин
Чепурин
- ВБАктёр
Василий
Борисов
- ДРАктёр
Дмитрий
Росляков
- КБАктёр
Кирилл
Быркин
- ВДАктёр
Виталий
Даушев
- Актёр
Егор
Бакулин
- МНСценарист
Мария
Нефедова
- ИКСценарист
Илья
Кожухарь
- АКСценарист
Алексей
Колмогоров
- Продюсер
Вадим
Быркин
- Продюсер
Гоша
Куценко
- ВСПродюсер
Вадим
Смирнов
- АКПродюсер
Анастасия
Корчагина
- АППродюсер
Анастасия
Пелевина
- СЗПродюсер
Светлана
Зимагорова
- ОКПродюсер
Ольга
Каширина
- НБПродюсер
Никита
Быркин
- ВЧПродюсер
Вячеслав
Чернявский
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шамарина
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЖПХудожница
Жанна
Пахомова
- АБХудожница
Анастасия
Баталова
- АРХудожница
Анастасия
Рамля
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Монтажёр
Андрей
Волгин
- ММОператор
Максим
Миханюк
- МАКомпозитор
Михаил
Афанасьев
- АПРежиссёр дубляжа
Андрей
Петров