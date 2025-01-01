Красный шелк
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Красный шелк

Красный шелк (Фильм 2025) смотреть онлайн

8.52025, Красный шелк
Детектив, Боевик145 мин16+
Убийство в Транссибирском экспрессе. Шпионский экшен-детектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным
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О фильме

«Красный шелк» — фильм 2025 года, в котором слились Европа и Азия. Напряженный камерный детектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным в эстетике «Убийства в Восточном экспрессе».

Бывший царский агент ищет способа вернуться в Россию после революции. Ему поручают крайне ответственное и опасное задание: сопровождать документы, которые везут железной дорогой через всю Россию. От бумаг зависит будущее дипломатических отношений раннего СССР и Китая. Агенту придется объединиться с молодым красноармейцем, чтобы защитить будущее родины и противостоять скрывающимся среди пассажиров шпионам и головорезам. Вместе героям придется выживать в следующем по заснеженным широтам составе, защищать бумаги и вычислять шпионов.

Сумеют ли товарищи выстоять против всех угроз, что их ожидают на долгом пути? «Красный шелк» — фильм, смотреть который можно на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
145 мин / 02:25

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Красный шелк»