Биография

Анастасия Корчагина — медиаменеджер и продюсер, с января 2023 года генеральный директор компании Art Pictures Distribution, входящей в структуру Национальной медиа группы (НМГ). В роли генерального директора Анастасия курирует ключевые направления работы компании: лицензирование и закупку контента, дистрибуцию и монетизацию медиапродуктов НМГ, а также развитие стратегических связей на международных рынках. Благодаря системному подходу, умению видеть перспективу и объединять креативные и бизнес-задачи компания под руководством Анастасии дистрибутирует проекты, которые одинаково успешно находят отклик у зрителей в кинотеатрах, на телевидении и на онлайн‑платформах в России и зарубежом. Анастасия Корчагина сотрудничала с такими медиакомпаниями как Amedia, Telefe и RCN, с телеканалами 2×2, MTV, «Пятница» и Viasat и с онлайн-кинотеатром «Иви».