Что может быть лучше Александра Петрова? Только два Александра Петрова! Фильм «Василий» 2024 года — это остросюжетная комедия о криминальных похождениях двух братьев.



Вася и Коля — близнецы, но уже давно не общаются друг с другом. Василий работает учителем ОБЖ в российской глубинке, в то время как его брат-аферист нажил себе огромные проблемы — да не где-нибудь, а в Мексике, и теперь за ним охотится целый наркокартель. Узнав о неприятностях Коли от репортеров, добрый Вася отправляется в чужую страну, чтобы спасти нерадивого братца. Обоих ждут приключения, опасности и темпераментная мексиканка.



Как братья будут выпутываться из ситуации, в которую угодил Коля, и найдут ли они в конце концов общий язык?


