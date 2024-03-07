Фильм Василий (2024)
О фильме
Что может быть лучше Александра Петрова? Только два Александра Петрова! Фильм «Василий» 2024 года — это остросюжетная комедия о криминальных похождениях двух братьев.
Вася и Коля — близнецы, но уже давно не общаются друг с другом. Василий работает учителем ОБЖ в российской глубинке, в то время как его брат-аферист нажил себе огромные проблемы — да не где-нибудь, а в Мексике, и теперь за ним охотится целый наркокартель. Узнав о неприятностях Коли от репортеров, добрый Вася отправляется в чужую страну, чтобы спасти нерадивого братца. Обоих ждут приключения, опасности и темпераментная мексиканка.
Как братья будут выпутываться из ситуации, в которую угодил Коля, и найдут ли они в конце концов общий язык? Смотреть фильм «Василий» онлайн вы можете на Wink.
- ДЛРежиссёр
Дмитрий
Литвиненко
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ДПАктёр
Дмитрий
Полушкин
- ДПАктёр
Даниил
Полушкин
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ЕКАктриса
Елена
Коробейникова
- БДАктриса
Барбара
Де Рехиль
- АПАктёр
Александр
Присмотров-Белов
- ГКАктёр
Гильермо
Кинтанилья
- ЭААктёр
Эдгар
Арреола
- ПМАктриса
Полина
Макналти
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- ДЛСценарист
Дмитрий
Литвиненко
- АЗСценарист
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- ЮСПродюсер
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Анастасия
Корчагина
- ВОХудожник
Владислав
Огай
- АБХудожница
Анастасия
Баталова
- ЕГХудожница
Екатерина
Горина
- АСМонтажёр
Алексей
Старченко
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев